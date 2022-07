Com saída já anunciada do cargo para setembro, Boris Johnson fez nesta quarta-feira seu último discurso no Parlamento do Reino Unido na condição de primeiro-ministro - ele continuará como deputado - e se despediu com uma frase clássica do filme O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final.

"Hasta la vista, baby", afirmou Johnson, parafraseando o personagem de Arnold Schwarzenegger.