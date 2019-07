O primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, garantiu nesta quinta-feira aos seus ministros, durante a primeira reunião do governo, que o Reino Unido sairá da União Europeia (UE) no dia 31 de outubro.

Johnson, artífice da vitória do Brexit no referendo de 2016, reuniu seus novos ministros nesta manhã na residência oficial de Downing Street, antes de fazer um discurso perante os deputados na Câmara dos Comuns, segundo fontes oficiais.