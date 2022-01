O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, assegurou nesta quinta-feira que publicará o relatório completo sobre as supostas festas que foram realizadas em Downing Street durante a pandemia após recebê-lo da funcionária encarregada de sua elaboração, Sue Gray.

Questionado por um jornalista durante uma visita ao norte do País de Gales se o documento seria divulgado na íntegra, o chefe do governo britânico respondeu "é claro", apesar das especulações de que detalhes como nomes de funcionários do governo que compareceram a esses eventos sociais seriam omitidos.