O primeiro-ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta terça-feira que as relações com os Estados Unidos são "mais ou menos tão boas como o que foram durante muito tempo", apesar das dificuldades para avançar rumo a um acordo comercial e da aparente falta de coordenação na crise no Afeganistão.

Antes de se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, Johnson foi perguntado, em entrevista à emissora "BBC", se esperava que a reunião fosse tensa, após a imprensa terem divulgado que o premiê teve de esperar 36 horas para falar com o mandatário americano durante a retirada das tropas de Cabul.