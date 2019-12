O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai impedir por lei a prorrogação para depois de dezembro de 2020 do período de transição do Brexit, que entrará em vigor a partir de 31 de janeiro, data da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), informaram fontes oficiais nesta terça-feira.

O governo espera apresentar o chamado Projeto de Lei de Retirada (WAB) na sexta-feira ao Parlamento, que deverá transformar em lei o acordo do Brexit negociado com a UE, que estabelece o "divórcio" do bloco.

De acordo com o que foi negociado, Reino Unido e UE devem negociar a futura relação e chegar a um acordo comercial em 2020, mas Johnson não quer que essas conversas sejam prolongadas. No entanto, Bruxelas não escondeu o ceticismo quanto à possibilidade de um pacto comercial poder ser negociado em apenas um ano.

"Na semana passada, as pessoas votaram em um governo que executaria o Brexit e levaria o país adiante, e é exatamente o que pretendemos fazer, a partir desta semanal. A nossa plataforma eleitoral deixou claro que não vamos prolongar o período de implementação (transição) e que o WAB vai proibir por lei que o governo aceite qualquer extensão", disse uma fonte oficial.

O porta-voz trabalhista do Brexit, Keir Starmer, afirmou que esta medida é "perigosa e irresponsável", e acusou Johnson de colocar em perigo postos de trabalho no país, uma vez que o Reino Unido estará fora da UE sem um acordo comercial com o bloco se as negociações não forem bem-sucedidas no período de transição.

O Partido Conservador de Johnson ganhou 365 cadeiras no Parlamento nas eleições da quinta-feira passada e conseguiu ganhar em redutos eleitorais até então dominados pelos trabalhistas, como os do nordeste da Inglaterra, enquanto os trabalhistas ganharam 203 lugares.

Membros do novo Parlamento britânico começam nesta tarde a jurar fidelidade à rainha Elizabeth II, chefe de Estado, e haverá também a eleição formal do novo presidente da Câmara dos Comuns, Sir Lindsay Hoyle, que substituiu John Bercow em novembro. EFE

vg/vnm