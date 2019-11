O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante uma coletiva de imprensa após se reunir com a rainha Elizabeth II nesta quarta-feira, em Londres. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informou nesta quarta-feira, no Palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth II sobre a dissolução do Parlamento, o que marca o início oficial do processo das eleições que foram antecipadas para o dia 12 de dezembro deste ano.

Ainda hoje, estava prevista a apresentação, em Birmingham, por parte do líder, do manifesto do Partido Conservador para o pleito, além de uma declaração oficial sobre o encontro com a monarca.