15 out 2021

EFE Londres 15 out 2021

O primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/Arquivo

O primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, expressou tristeza nesta sexta-feira pelo assassinato do deputado conservador David Amess, o qual descreveu como "uma das pessoas mais amáveis, bondosas e gentis da política, que acreditava apaixonadamente no país e em seu futuro".

Johnson não revelou à imprensa detalhes do esfaqueamento, cometido por um jovem de 25 anos cuja identidade e motivações ainda são desconhecidos, e pediu para que "deixem a polícia trabalhar".