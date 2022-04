O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reiterou nesta terça-feira, no Parlamento, suas desculpas pela realização de festas em Downing Street, sede do governo, que violaram as regras contra a covid-19, motivo pelo qual foi multado pela polícia.

"No dia 12 de abril, recebi uma multa relacionada a um evento em Downing Street ocorrido em 19 de junho de 2020. Paguei a multa imediatamente e ofereci aos britânicos uma desculpa completa. Aproveito esta oportunidade na primeira sessão (parlamentar) disponível para reiterar a minha desculpa sincera à Câmara dos Comuns", disse Johnson.