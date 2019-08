O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu à União Europeia (UE) que elimine a salvaguarda irlandesa (ou "backstop") após o "brexit" por considerar esse mecanismo "inviável" e "antidemocrático".

Na carta dirigida ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o líder tory argumentou que o controverso mecanismo, projetado para evitar uma fronteira física entre as duas Irlandas, poderia minar o processo de paz na Irlanda do Norte.