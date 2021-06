Por ocasião da cúpula do G7 que começou nesta sexta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, presenteou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com uma foto do abolicionista americano Frederick Douglass, enquanto recebeu uma bicicleta de luxo em troca.

De acordo com detalhes divulgados pelo governo britânico, durante o primeiro encontro entre os dois, Johnson entregou a Biden uma foto tirada pela britânico-americana Melissa Highton da obra criada em uma parede de Edimburgo (Escócia) pelo artista Ross Blair, que hoje se mostrou "empolgado" com a possibilidade de a imagem de seu mural ser exibida na Casa Branca.