O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se comprometeu nesta quarta-feira, durante evento com empresários, de não ampliar o confinamento que será imposto a partir de amanhã na Inglaterra para além da data limite, que é o dia 2 de dezembro.

Em discurso gravado, que foi exibido no encerramento do congresso anual da Confederação da Indústria Britânica, o chefe de governo admitiu que as restrições que serão aprovadas hoje pelo Parlamento vão "contra todos os instintos do livre mercado".