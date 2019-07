O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reiterou nesta quarta-feira o compromisso de deixar a União Europeia (UE) com ou sem acordo, mas ressaltou que um "Brexit duro" não provocará o restabelecimento de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Esse foi o resultado do encontro de Johnson com os representantes de partidos políticos norte-irlandeses durante uma visita à província britânica, na qual também abordou a paralisia que afeta o governo autônomo de Belfast, de poder compartilhado entre protestantes e católicos, que permanece suspenso desde janeiro de 2017.