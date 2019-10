2 out 2019

EFE Londres 2 out 2019

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enviará à União Europeia (UE) uma proposta de acordo sobre o Brexit que permitirá que não haja controles na fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda "sob nenhuma circunstância".

"Hoje vamos apresentar em Bruxelas o que acredito que são propostas razoáveis e construtivas", anunciou o premiê nesta quarta-feira, no encerramento do congresso anual do Partido Conservador, onde disse que se a UE não estiver disposta a fazer concessões a Londres, "a alternativa é que não haja acordo".