O governo britânico retirará do Parlamento o projeto de lei do Brexit caso os deputados votem nesta terça-feira contra o curto calendário estabelecido para a tramitação da saída e a União Europeia (UE) confirme a prorrogação do prazo, revelou uma fonte do governo à emissora "BBC".

O chamado WAB (sigla em inglês para Acordo de Retirada do Brexit) é um documento de 110 páginas apresentado na noite de segunda-feira. Os deputados deverão votar nesta terça-feira se estão a favor ou contra o calendário - de três dias - estabelecido para tramitar a legislação com urgência.