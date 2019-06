Aproximadamente 400 joias pertencentes à realeza indiana foram leiloadas na quarta-feira pelo valor recorde de US$ 109,2 milhões (R$ 418 milhões) na casa de leilões Christie's, em Nova York, embora a quantia não tenha superado a arrecadada pelas peças da atriz Elizabeth Taylor em 2011, quando chegaram a um valor de US$ 116 milhões (R$ 445 milhões).

As peças, que mostram o "Esplendor dos Marajás e o Império Mogol", oscilaram entre US$ 5.625 (R$ 21 mil) e US$ 3 milhões (R$ 11,5 milhões), segundo uma lista dos lotes leiloados divulgada pela Christie's.