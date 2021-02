A Jordânia inaugurou nesta segunda-feira o primeiro centro de vacinação contra a covid-19 do mundo destinado a refugiados, localizado no campo de Zaatari (cerca de 85 a nordeste de Amã), que acolhe aproximadamente 80 mil pessoas, a maioria procedente da Síria.

O Ministério da Saúde da Jordânia inaugurou nesta segunda-feira um centro de vacinação dentro do campo de refugiados de Zaatari. Este é o primeiro centro de vacinação contra a covid-19 do mundo em um campo de refugiados", disse à Agência Efe a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) em Amã, Lilly Carlisle.