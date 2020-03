O português Jorge Jesus, técnico do Flamengo, se irritou nesta terça-feira com a presença de jornalistas no saguão do Aeroporto de Lisboa, após desembarcar vindo do Brasil, e disparou contra os profissionais de imprensa.

"Me deixem. Não respeitam as coisas. Deveriam pegar o vírus", disse o comandante de 65 anos, que decidiu voltar para Portugal devido a paralisação no futebol brasileiro.

Logo depois de sair do avião e passar pela área de desembarque, Jesus, protegido por luvas e máscara, era esperado por fotógrafos e cinegrafistas, que tentavam fazer imagens da chegada do ex-Benfica e Sporting. Nenhum utilizava equipamento de proteção ao contágio.

Antes de explodir contra os jornalista que tentavam obter uma declaração e imagens, o técnico do Flamengo chegou a pedir respeito mais de uma vez, mas seguiu sendo questionado.

Ao retornar à Portugal, Jesus, que recentemente passou por dois testes de detecção do coronavírus, o primeiro que deu inconclusivo e o segundo negativo, terá que permanecer duas semanas em isolamento, de acordo com as normas impostas pelas autoridades locais.

No país europeu, há forte especulação sobre o futuro do treinador, que negocia com o Flamengo a renovação do contrato, que termina em junho deste ano. O Benfica seria um dos interessados em contratá-lo para a próxima temporada, ainda sem data para começar. EFE

cgg/bg