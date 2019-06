Três civis morreram neste domingo em enfrentamentos com as forças de Segurança em Um Durman e em Cartum do Norte, segundo o Comitê de Médicos, em um dia no qual a oposição estimulou a desobediência civil em todo o Sudão.

O Comitê de Médicos, um sindicato opositor que vem contabilizando os números de mortos e feridos desde o início dos protestos em dezembro, informou hoje em comunicado que "há algumas horas duas pessoas morreram e outras ficaram feridas".