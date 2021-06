EFE/Escritório do Líder Supremo do Irã

A jornada eleitoral desta sexta-feira no Irã está marcada por uma participação mais baixa do que nas eleições presidenciais anteriores e com a maioria dos eleitores expressando seu apoio ao clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi.

O clérigo e atual chefe do Judiciário votou de manhã cedo em um mausoléu no sul de Teerã, onde prometeu "estar a serviço de todas as pessoas" e não de um grupo político específico.