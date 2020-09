O jornal americano "The Washington Post" acusou nesta quinta-feira o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de levar malas com roupas sujas para lavar em suas viagens oficiais à Casa Branca, fatos que as autoridades israelenses negam e que fazem lembrar escândalos semelhantes no passado.

"A maioria dos políticos faz um grande esforço para para esconder suas roupas sujas. E há o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu", diz o jornalista John Hudson no início de seu artigo.