O jornal "Apple Daily" de Hong Kong, conhecido por sua posição crítica em relação às autoridades da China, será publicado amanhã, quinta-feira, pela última vez, enquanto sua versão digital deixará de ser atualizada à meia-noite de hoje (horário local, 13h de Brasília).

A empresa que edita o jornal, a Next Digital, assegurou que a cessação das suas atividades se deve à "situação atual em Hong Kong", onde vários dos seus executivos foram detidos nos últimos dias acusados de "conspirar com forças estrangeiras", um dos crimes tipificados na polêmica lei de segurança nacional que Pequim impôs no ano passado em Hong Kong.