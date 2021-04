O jornal "Osservatore Romano", do Vaticano, manifestou-se contra a Superliga europeia, uma iniciativa de 12 clubes para criar um campeonato de futebol próprio e romper com a confederação continental, a Uefa, e pediu para que a influência do dinheiro no esporte seja diminuída.

"O dinheiro, muito dinheiro, muitas vezes acaba arruinando tudo, mesmo as coisas mais belas. Porque o dinheiro dá a possibilidade de comprar tudo ou quase tudo, é o oposto dos sonhos", começa o artigo, anunciado na primeira página do jornal do Papa.