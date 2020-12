O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, deseja regularizar mais de 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) de fundos estrangeiros, supostamente gastos em três anos, entre 2016 e 2018, quando já não estava protegido pela inviolabilidade como chefe de Estado, publicou nesta segunda-feira o jornal "El País".

De acordo com a matéria, a equipe jurídica do monarca emérito se reuniu com chefes do Tesouro espanhol para apresentar uma proposta de regularização fiscal dos fundos, que veio de seu amigo, o empresário mexicano Allen Sanginés-Krause.