A polícia de Londres esteve na madrugada de sexta-feira na residência do candidato ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, depois que um vizinho alertasse sobre uma forte briga com sua namorada, Carrie Symonds.

Segundo informações publicadas hoje pelo jornal "The Guardian", na noite da última quinta-feira foram ouvidos gritos e batidas de portas vindos do imóvel localizado no sul de Londres, por esse motivo um vizinho bateu na porta da casa.