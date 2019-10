O jornal saudita "Okaz", que geralmente apresenta informações oficiais do governo da Arábia Saudita, afirmou nesta quarta-feira que o caso do assassinato de Jamal Khashoggi continua nos tribunais do país e que as autoridades seguem interrogando "pessoas importantes" e buscando provas de quem está por trás da morte do jornalista.

No dia que marca um ano após o desaparecimento de Khashoggi, o "Okaz" afirmou, citando "fontes confiáveis", que "a Promotoria mostrou uma alta transparência no tratamento deste caso publicando declarações e relatando os últimos desenvolvimentos".