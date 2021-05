O presidente-editor do jornal, Miguel Henrique Otero, em um coletiva de imprensa nesta quarta-feira em Madri. EFE/Luca Piergiovanni

O jornal venezuelano "El Nacional" denunciará perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, as Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional o embargo da sua sede, que define como uma "invasão", executado pelo governo da Venezuela no último dia 14 de maio.

"O jornal resistiu e continuará resistindo à política estatal contra o jornalismo independente e contra a liberdade de expressão", disse o presidente-editor do jornal, Miguel Henrique Otero, em um coletiva de imprensa nesta quarta-feira em Madri, no escritório de advogados Cremades & Calvo Sotelo, que tratará do caso.