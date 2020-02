Um jornalista que viajou na semana passada para a Itália, onde trabalhou na cobertura do jogo entre Atalanta e Valencia, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, vou diagnosticado com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, segundo apurou nesta quinta-feira a Agência Efe.

O profissional de imprensa, de 44 anos, segundo a conselheira de Saúde da Comunidade Valenciana, Ana Barceló, está isolado no Hospital Clínico de Valência, mas deve ser liberado para permanecer em casa, sem contato com pessoas que não estão infectadas.

Ainda de acordo com a integrante do órgão sanitário da região, o jornalista esportivo primeiro viajou com a família, de avião, para Pisa. Em seguida, embarcou para Milão, devido a disputa do jogo entre Atalanta e Valencia, realizado no último dia 19, no estádio San Siro.

Na última segunda-feira, o homem, que não teve a identidade divulgada, começou a apresentar os primeiros sintomas da doença, segundo explicou Barceló.

Com relação ao jogo de volta, entre Valencia e Atalanta, que está previsto para acontecer no dia 10 de março, a conselheira de Saúde da Comunidade Valenciana garantiu que compete às autoridades italianas autorizar ou não a saída do país da delegação do time de Bérgamo e os torcedores.

Além disso, Barceló destaca que o Ministério da Saúde da Espanha já está ciente sobre a realização do duelo.