Um jornalista haitiano morreu ontem após ser baleado por desconhecidos que se deslocavam em uma motocicleta no meio dos protestos que acontecem desde domingo em Porto Príncipe para exigir a renúncia do presidente do Haiti, Jovenel Moise, confirmou nesta terça-feira a Polícia Nacional.

Identificado como Pétion Rospide, o jornalista trabalhava para a emissora "RsF" e frequentemente se pronunciava sobre o suposto uso irregular de fundos do Petrocaribe, programa por meio do qual a Venezuela fornece petróleo ao Haiti a preços reduzidos.