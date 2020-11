A jornalista Zhang Zhan pode pegar cinco anos de prisão, por informar sobre a crise provocada pelo novo coronavírus na cidade de Wuhan, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pela ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

A organização indicou, através do Twitter, que um tribunal de Xangai julgará a profissional de imprensa por causa de informações veiculadas nas redes sociais, sobre a propagação do patógeno no início deste ano.