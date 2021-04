O ex-presidente do Uruguai José Mujica foi hospitalizado com urgência nesta terça-feira e será submetido a uma endoscopia ainda hoje depois de ter se engasgado com uma espinha, que ficou presa a seu esôfago durante uma refeição.

A informação foi confirmada à Agência Efe pelo presidente do centro hospitalar Casmu, Raúl Rodríguez, que disse que o ex-chefe de governo está em boas condições de saúde, mas é necessário que a espinha seja removida para que não haja complicações.