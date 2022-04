O veterano político e vencedor do Prêmio Nobel da Paz José Ramos-Horta venceu as eleições presidenciais no Timor Leste, superando seu adversário, o atual mandatário, Francisco "Lu Olo" Guterres, segundo a contagem total dos votos revelada nesta quarta-feira.

Ramos-Horta, de 72 anos, recebeu 397.145 votos - 62,09% -, enquanto Guterres obteve 242.440 - 37,91% -, no segundo turno das eleições realizadas ontem na ex-colônia portuguesa, de acordo com a apuração final divulgado no site da Comissão Eleitoral.