O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, exigiu nesta segunda-feira mais peso da América Latina nas relações externas do bloco comunitário, às vésperas do início das reuniões oficiais de sua primeira viagem pela região, começando pelo Peru.

"Iniciando minha primeira viagem pela América Latina na capital peruana. A UE deve dar mais peso em suas relações externas com a América Latina, como parceira do sistema multilateral e como destino comercial e de investimentos. Compartilhamos valores e instituições políticas", escreveu Borrell no Twitter.