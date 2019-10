Um manifestante que participava dos protestos em Hong Kong, no dia do 70º aniversário da República Popular da China, foi baleado no peito nesta terça-feira pela polícia local e está internado em estado grave, de acordo com informações do jornal de Hong Kong "South China Morning Post".

Uma fonte da polícia que não se identificou, citada pelo jornal, confirmou que os agentes dispararam várias vezes para o alto no distrito de Tsuen Wan, e que um dos tiros atingiu uma pessoa.