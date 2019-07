Uma jovem indiana denunciou as ameaças de morte que recebeu de seu próprio pai, um político do partido nacionalista hindu do primeiro-ministro, Narendra Modi, por ter se casado com um membro da oprimida comunidade "intocável".

"Papai, você enviou seus pistoleiros para me buscar (...). Estamos cansados de correr e nossa vida está em perigo", diz Sakshi Misra em um breve vídeo gravado no interior de um carro e que viralizou nesta quinta-feira no país.