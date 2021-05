Uma jovem italiana da comuna de Massa, no norte do país, recebeu seis doses de vacina contra o coronavírus por engano, razão pela qual teve de passar um dia sob observação no hospital, embora já tenha recebido alta e passe bem.

A mulher, de 23 anos, trabalha como residente de psicologia clínica e, como profissional de saúde, foi vacinada dentro das categorias prioritárias, segundo confirmaram as autoridades de saúde locais em uma coletiva de imprensa online realizada nesta segunda-feira.