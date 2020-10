14 out 2020

EFE Genebra 14 out 2020

Os jovens terão que esperar até 2022 para receber a vacina contra a Covid-19, já que a produção inicial terá de ser destinada prioritariamente aos grupos de maior risco, confirmou nesta quarta-feira a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan.

"As pessoas acham que no dia 1º de janeiro vai ter vacina e que as coisas voltarão ao normal, mas não vai ser assim. Ninguém jamais produziu vacinas nos volumes que serão necessários, então em 2021 esperamos ter vacinas, mas em uma quantidade limitada", esclareceu.