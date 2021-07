Os jovens no México estão sendo os pivôs da terceira onda de contágio do novo coronavírus no país, que tem sido minimizada pelas autoridades devido a redução do número de pacientes hospitalizados e gravemente doentes.

"Vim (para fazer o teste), porque no escritório onde trabalho meu chefe direto deu positivo e porque estive em contato com ele até sexta-feira", disse à Agência Efe Alejandro López, de 27 anos.