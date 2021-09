Um grupo de jovens protestou nesta quarta-feira em El Salvador contra a implementação do bitcoin como moeda de troca e denunciou uma perseguição política contra os críticos do governo do presidente Nayib Bukele.

Os manifestantes, reunidos no Monumento à Constituição, na capital do país, San Salvador, condenaram a detenção do ativista Mario Gómez, que havia criticado a implementação do bitcoin por supostamente estar envolvido em fraudes financeiras.