9 out 2021

EFE Madri 9 out 2021

O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, que vive em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, desde agosto de 2020, pode voltar ao país europeu ainda este ano, de acordo com fontes próximas a ele, embora sem especificar se seria um retorno definitivo ou eventual.

Nesta semana, a imprensa espanhola informou que o Ministério Público do Tribunal Supremo planeja arquivar as três investigações abertas sobre os fundos que Juan Carlos I manteve no exterior por mais de um ano, por não ter comprovado indícios de crime.