O ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viajaram para a Ucrânia nesta terça-feira para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev e visitar áreas afetadas pela “devastação" causada pela "agressão ilegal da Rússia".

A informação foi divulgada hoje pelo grupo The Elders, do qual Santos e Ban fazem parte e que ressaltou que a visita acontece como uma demonstração de solidariedade com a Ucrânia e para mostrar seu apoio a Zelensky após a invasão russa.