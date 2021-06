Um juiz negou nesta segunda-feira a volta da candidata presidencial Keiko Fujimori à prisão enquanto durar o processo aberto contra ela por crimes de corrupção, mas impôs severas restrições que a impedirão de se reunir com seus colaboradores mais próximos.

Víctor Zúñiga, magistrado do 4º Tribunal Nacional Preparatório Permanente de Investigação Especializada em Crime Organizado, declarou infundado o pedido do Ministério Público para que Keiko voltasse a ser presa, apesar de reconhecer que ela não cumpriu as normas de conduta que lhe foram impostas quando deixou a prisão em abril de 2020.