Um juiz de Madri, na Espanha, anulou a ordem do governo da região homônima em que está a capital, que proíbe que as pessoas fumem ao ar livre, caso não respeitem distância mínima de dois metros, e que fecha estabelecimentos de entretenimento noturno.

As medidas foram adotadas em acordo entre o Ministério da Saúde espanhol e as autoridades regionais do país, diante de mais um avanço da propagação do novo coronavírus, com muitos dos casos sendo registrados entre grupos mais jovens e surtos sendo ligados a reuniões de família, amigos, além de de ventos em boates e bares.