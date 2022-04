O presidente do Tribunal Nacional de Justiça do Equador, Iván Saquicela, anunciou nesta sexta-feira que assinou o pedido formal de extradição do ex-presidente do país Rafael Correa, que está foragido na Bélgica, após ter sido condenado a oito anos de prisão, em 2020, pelo crime de suborno.

O juiz revelou ter assinado o documento ontem, em entrevista à emissora de televisão local "Teleamazonas".