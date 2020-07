Um juiz decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva de cinco detidos no Equador, acusados de envolvimento com irregularidades na comercialização de remédios usados em pacientes com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

O caso aconteceu em Guayaquil, onde todos os cinco suspeitos foram localizados, durante operação de uma força tarefa do Ministério Público da cidade, uma das mais afetadas pela pandemia da enfermidade.