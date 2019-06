Um juiz dos Estados Unidos ordenou o bloqueio de US$ 2,5 bilhões que seriam usados para construir um trecho de quase 130 quilômetros do muro prometido pelo presidente do país, Donald Trump, na fronteira com o México.

O juiz federal Haywood Gilliam Jr., de Oakland, tomou a decisão por considerar que a construção é um "uso inadequado" do dinheiro do governo federal. A medida afeta um trecho de 127 quilômetros da barreira que seria erguida entre El Centro, na Califórnia, até Tucson, no Arizona.