Um juiz do Tribunal de Apelações de Manhattan, em Nova York, determinou nesta sexta-feira a divulgação centenas de documentos sobre o magnata Jeffrey Epstein - acusado de criar uma rede de tráfico sexual de menores - que pertenciam a um caso paralelo e já encerrado contra uma mulher que supostamente seria a sua "recrutadora".

Trata-se de Ghislaine Maxwell, uma mulher do high society britânico - e sócia de Epstein - e que foi processada por difamação em 2015 por uma suposta vítima do magnata, Virginia Giuffre. Maxwell disse que eram mentiras as alegações de que o empresário tinha traficado sexualmente com a sua participação no recrutamento.