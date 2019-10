24 out 2019

EFE La Paz 24 out 2019

Um juiz da Bolívia determinou nesta quarta-feira a prisão preventiva de seis acusados de incendiar uma sede do tribunal eleitoral do país durante os protestos que começaram há dois dias contra uma suposta fraude na apuração de votos.

Os seis detidos são suspeitos de ter ateado fogo na sede do órgão eleitoral na região de Pando, na Amazônia boliviana, segundo a Promotoria-Geral do Estado da Bolívia. Eles serão acusados pelos crimes de roubo agravado, destruição e deterioração de bens do Estado, associação criminosa e instigação pública para delinquir.