O juiz que preside a comissão que investiga a suposta corrupção ocorrida na África do Sul durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma (entre 2009 e 2018) anunciou nesta segunda-feira que recorrerá ao Tribunal Constitucional do país para pedir a prisão do ex-mandatário por se negar a depor.

"É triste que o senhor Zuma tenha decidido não comparecer hoje perante a comissão, desafiando intimações e uma ordem emitida pelo mais alto tribunal do país (o Constitucional). É ainda mais triste que Zuma o faça como antigo chefe de Estado. Isto é muito grave. Se for permitido, reinarão a ilegalidade e o caos", disse o juiz Raymond Zondo, que tem liderado a investigação do caso conhecido como "a Captura do Estado" durante mais de dois anos.