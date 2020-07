Um juiz de Nova York autorizou a sobrinha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Mary L. Trump, a propagandear seu polêmico livro sobre a história da família do magnata, cujas vendas começaram nesta terça-feira, duas semanas antes do previsto.

O adiantamento aconteceu por causa do tamanho da expectativa pela obra e após o fim de uma disputa sobre uma questão de confidencialidade, que teve resolução em favor da autora.