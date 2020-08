O juiz federal Victor Marrero, do distrito sul de Nova York, recusou nesta quinta-feira os argumentos apresentados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para não atender à convocação feita pelo procurador-geral do distrito, Cyrus Vance, para depor sobre suas declarações do imposto de renda.

Em texto, Trump havia rotulado como "assédio ilegal" e "excesso" a alegação relacionada às declarações do imposto de renda, que Vance solicitou à empresa de contabilidade do presidente como parte de um litígio no qual são investigados pagamentos secretos da campanha eleitoral feitos a uma atriz pornô.